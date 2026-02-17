Фото: пресс-служба Минтуризма

Определен состав национальной сборной Казахстана на XIV зимние Паралимпийские игры Милан–Кортина-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма



XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей, в них примут участие более 600 спортсменов со всего мира. Программа Игр включает пара сноуборд, пара хоккей, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, парабиатлон и паралыжные гонки.



Сборная Казахстана выступит в соревнованиях по пара лыжным гонкам и пара биатлону. В состав национальной команды вошли: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачёва, Нурлан Алимулы и Владислав Кобаль.



В настоящее время спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в городе Санкт‑Мориц (Швейцария). Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоится 6 марта на арене Арена ди Верона.