Зимняя сказка

Общество
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Юлия Полонская

Нынешняя зима в столице отличается непостоянным характером – то мороз, то метель, то оттепель. Но испортить жителям главного города страны новогоднее настроение не под силу даже климатическим перепадам.

фото Игоря Бургандинова

Каждый год в преддверии главного волшебного праздника Астана надевает сказочный наряд, город украшается тысячами огней, гирлянд и иллюминаций. Это время, когда по-особенному выглядят и главные достопримечательности столицы, прос­пекты, парки. Где по традиции обус­траиваются пространства для занятий зимними видами спорта и досуга. Ведь как здорово ворваться в круговерть ледовых катков под музыку, а после насладиться горячим чаем прямо здесь же, на свежем воздухе!

Детворе больше интересны горки. Ледянки, ватрушки – вот неизменные атрибуты отдыха в ледовых городках. Кстати, в этом году, учитывая непостоян­ство климатических условий, от строе­ний изо льда городские службы решили отказаться – все горки имеют деревянный каркас.

Конечно, не обошлось без главного символа наступившего праздника – новогодние елки засияли на всех площадях города, в парках и зонах отдыха. Но главная из них расположилась на территории Международного выставочного центра ЭКСПО, привлекая горожан весело провести время с семьей и друзьями, сделать памятные фото во всевозможных тематичес­ких локациях, окунуться­ в не сравнимую ни с чем волшебную атмосферу.

Ну а вообще у каждого жителя столицы есть в этом городе любимые места – набережная ­Есиля, пешеходный Арбат, небольшой, уютный парк возле дома. И в эти дни особое настрое­ние чувст­вуется везде, ведь, несмотря ни на какие погодные капризы, в Астану пришел новый, 2024 год!

#дети #Астана #праздник #мероприятия #Новый год

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