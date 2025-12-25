Зимняя сказка на Арбате Общество 31 декабря 2025 г. 0:30 119 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Жителям Тараза в преддверии Нового года сделали настоящий подарок, открыв на Арбате городской ледовый каток. Новая локация стала неожиданным и приятным зимним сюрпризом. фото автора Когда на территории этнокультурного комплекса «Древний Тараз» только начались работы, какое-то время горожане не могли понять, что же должно появиться на довольно обширном, огороженном забором участке. Затем появилась первая информация в соцсетях, а следом – множество восторженных комментариев. Реакция таразцев очевидна и понятна: для жителей южного города, где снег и минусовая температура – нечастое явление, катание на коньках было чем-то сравнимым с мечтой. Теперь у детей, которые по дороге в школу и обратно порой стирают подошвы обуви, катаясь по скользким тротуарам, появилась редкая возможность встать на коньки и научиться держаться на льду. Каток расположен неподалеку от главной городской новогодней елки. Его презентовали во время церемонии зажжения праздничных огней на зеленой красавице. На мероприятие собрались сотни горожан, которые стали свидетелями грандиозного шоу на льду. Как сообщили в акимате Тараза, проект реализован компанией Climate Control. Его цель – сделать зимний вид спорта доступным для всех желающих. Поддерживать лед в идеальном для скольжения состоянии помогают специальные холодильные установки, расположенные рядом с катком. Неподалеку зона проката коньков, предусмотрены безопасная площадка для самых юных посетителей, а также услуги инструкторов. Местные власти считают, что каток станет новой точкой притяжения для горожан. Семьи и друзья будут собираться здесь вместе, чтобы разделить радость движения и прекрасное зимнее настроение. И кто знает, может быть, именно на этой ледовой площадке будущие чемпионы сделают свои первые шаги. #город #праздник #Тараз #Новый год