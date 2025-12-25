Когда на территории этнокультурного комплекса «Древний Тараз» только начались работы, какое-то время горожане не могли понять, что же должно появиться на довольно обширном, огороженном забором участке. Затем появилась первая информация в соцсетях, а следом – множество восторженных комментариев.

Реакция таразцев очевидна и понятна: для жителей южного города, где снег и минусовая температура – нечастое явление, катание на коньках было чем-то сравнимым с мечтой. Теперь у детей, которые по дороге в школу и обратно порой стирают подошвы обуви, катаясь по скользким тротуарам, появилась редкая возможность встать на коньки и научиться держаться на льду.

Каток расположен неподалеку от главной городской новогодней елки. Его презентовали во время церемонии зажжения праздничных огней на зеленой красавице. На мероприятие соб­рались сотни горожан, которые стали свидетелями грандиозного шоу на льду.

Как сообщили в акимате Тараза, проект реализован компанией Climate Control. Его цель – сделать зимний вид спорта доступным для всех желающих. Поддерживать лед в идеальном для скольжения состоянии помогают специальные холодильные установки, расположенные рядом с катком. Неподалеку зона проката коньков, предусмотрены безо­пасная площадка для самых юных посетителей, а также услуги инструкторов.

Местные власти считают, что каток станет новой точкой притяжения для горожан. Семьи и друзья будут собираться здесь вместе, чтобы разделить радость движения и прекрасное зимнее настроение. И кто знает, может быть, именно на этой ледовой площадке будущие чемпионы сделают свои первые шаги.