Зиярат к мавзолею Х. А. Яссауи как акт коллективной памяти

Брюс Г. Привратски решительно отказывается от устойчивых стереотипов советской и западной науки о казахской религии. Он отвергает привычные представления о «синкретизме шаманизма и суфизма», о «поверхностном» или «неполноценном» исламе ­казахов, а также о суфизме как о язы­ческих пережитках. Вместо этого автор представляет религиозную жизнь в регионе как целостную, локально нормативную форму ислама. В центре этой религиозной сис­темы находится коллективная память. Именно она опосредует связь казахов с сакральным миром, делая ее живой и личной. Через коллективную память происходит постоянное взаимодействие с мусульманскими предками (aruaq) и суфийскими святыми (äüliye). Почитание aruaq и äüliye выступает здесь не как архаичный обычай, а как главный канал, по которому духовное наследие прошлого продолжает активно участвовать в жизни настоящего. Особое место в этой картине занимает зиярат (паломничество) к мавзолею Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

Для казахов Туркестана зиярат – это не формальный религиозный акт, а теплый, личный визит к близкому и уважаемому человеку. Как точно замечает Привратски, «когда казахи приходят к памятнику, где находится гробница ­Ахмеда Яссауи, их зия­рат переживается ими в той же эмоциональной плоскости, что и праздничные посещения родственников и друзей». Мавзолей воспринимается как «дом» святого, куда приходят с теми же чувствами, с какими на праздники навещают старших родственников. Здесь, у стен мавзолея, паломники касаются рукой гробницы, тихо читают Коран «во имя Яссауи», просят о здоровье детей, благополучии семьи и успехе в важных делах. В эти момен­ты они переживают глубокую эмоциональную близость, будто приходят в гости к живому, заботливому покровителю, который слышит их и отвечает теплом и благословением. Такое отношение ярко раскрывает сущность казахского суфизма. Он далек от эзотерической отвлеченности и представляет собой глубоко бытовую, родственную и эмоциональную традицию.

В этом контексте Яссауи – это не далекий исторический шейх XII века, а «наш Әзірет Сұлтан», живой духовный покровитель, который некогда «открыл религию» (din ashtı) тюркским народам и по сей день продолжает заботиться о своих потомках. Зиярат к его мавзолею превращается в акт взаимного общения: казахи приходят «в гости» к святому, а он отвечает им внутренним спокойствием, благодатью (bereke) или снами-озарениями.

Кстати, сны-озарения «аян» (от араб. Āyān – явное откровение, озарение) – это одно из самых интересных и живых проявлений казахского суфизма, унаследованное из классической суфийской традиции, но значительно демократизированное в казахской среде. Аян проявляется прежде всего в снах и видениях, через которые живые продолжают вести постоянный, теплый диалог с миром предков. Сны-озарения часто приходят по четвергам и побуждают семью совершить чтение Корана, устроить поминальную трапезу или отправиться на зиярат к святыне в пятницу.

Так же как сны-озарения о предках, молитва у мазара Яссауи не является формой поклонения мертвому человеку. Это установление связи с Богом через священную цепочку (silsila), где святые и праведные предки выступают посредниками. Коллективная память здесь работает как живой механизм, соединяющий индивидуальную веру с духовным авторитетом прошлого.

В другом релевантном исследовании казахских традиций айтыса и бата лингвистический антрополог Дюбуиссон показывает, что предки в современном Казахстане не являются пассивным мертвым «прошлым», а выступают активными участниками семейного диалога. Их авторитет возникает не через формальную традицию, а в пос­тоянном взаимодействии: живые обращаются к предкам (через ритуа­лы, молитвы, благословения-бата, сны или поэзию айтыс), а предки в свою очередь дают моральную поддержку, легитимируют действия старших в семье или клане и помогают формировать идентичность в настоящем.

Таким образом, можно сказать, что паломничество к мазару Яссауи становится ярким примером семейного взаимодействия с предками. Ходжа Яссауи и мусульманские предки не просто «вспоминаются», а активно «говорят» с живыми через священное пространство, сны-аян и эмоциональное переживание зиярата. Паломники вступают в диалог с ними, просят совета, благодарят, передают память детям и тем самым заново создают коллективную память как живой, взаимный процесс.

У казахов существует особое, очень теплое и емкое понятие «таза жол – чистый путь». Для них это не сухой религиозный термин, а эмоциональный и жизненный эквивалент коранического «прямого пути» (sirāt al-mustaqīm). В отличие от строгой прямолинейности, они прежде всего чувствуют в нем чистоту – чистоту тела и дома, чистоту намерений, слов и поступков. Именно это понятие «таза жол» теснейшим образом связано с фигурой Ходжи Ахмеда Яссауи. Казахи глубоко убеждены, что именно он превратил далекое учение в близкий и понятный таза жол – путь, по которому можно идти, сохраняя человечность (adamgershilik), чистоту и связь с предками. Благодаря Яссауи таза жол перестал быть только внешним соблюдением обрядов и стал живой традицией, которая соединяет культ предков (aruaq), почитание святых (äüliye), сны-озарения (ayan) и повседневную духовность. Его мавзолей в Туркестане воспринимается как священный очаг (kiyeli oshaq) этого чистого пути. Здесь через зиярат и домашние ритуалы паломники до сих пор ощущают, как наследие Яссауи продолжает вести их по таза жол – пути чистоты, благословения и живой связи с семьей, предками и Богом.