Златые горы

Наращивание доли золота в составе золотовалютных резервов было одним из устойчивых трендов в политике Национального банка все последние годы. В августе 2020-го регулятор сообщал, что с 2011-го нарастил объем золота в резервах с 82 до 382 тонн.

Такой существенный прирост золота в запасах вывел Казахстан на 16-е место в мире по данному показателю. Золото традиционно считается защитным активом, который может уберечь резервы от нестабильности на валютных рынках.

Наличие существенной доли золота в резервах благоприятно сказывается на общей доходности золотовалютных активов в период роста цен на этот драгметалл. К примеру, за ноябрь золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 945 млн долларов и составили 33,9 млрд долларов. По информации руководства регулятора, резервы увеличились на фоне роста цены на золото на 7,4% – с 1 639 до 1 760 долларов за унцию.

По словам заместителя председателя Национального банка Алии Молдабековой, удорожание драгоценного металла связано с выходом данных по инфляции в США и последующим снижением доходностей американских гос­облигаций, а также ослаблением доллара.

Она также проинформировала, что на фоне повышения цен на золото Национальный банк продал его часть за твердые валюты в рамках реализации политики по сокращению доли драгметалла для диверсификации международных резервов.

– В целях повышения диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов Национальный банк с начала года снизил долю золота в резервах с 68 до 63%. Золото продается полностью на рыночных условиях. При этом в целях хеджирования риска изменения цены часть золота реализуется с применением опционных стратегий, – пояснила она.

Согласно последнему рейтингу World Gold Council, Казахстан находится на 16-м месте по запасам золота в составе резервов. Более того, республика входит в топ-10 стран по доле золота в составе резервов. Помимо нашего государства, лидерами по доле золота в составе резервов являются Венесуэла с 82%, Португалия с 70%, США с 66% и Германия с 65%.

При этом доля золота в составе резервов Казахстана все еще существенно выше, чем в РФ, Великобритании, Индии, Швейцарии, Японии и Китае, золотой портфель которых в составе резервов составляет 20, 10, 8, 6, 4 и 3% соответственно.

– Для повышения диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов мы намерены продолжить политику постепенного снижения доли золота в составе резервов, – заявила Алия Молдабекова.

В свою очередь объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец ноября составил 55,7 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 3,27 млрд долларов.

Основной причиной роста активов Национального фонда стало продолжающееся восстановление на мировых рынках акций в ноябре после существенного падения в августе и сентябре текущего года.

– Ввиду волатильности на финансовых рынках стоимость активов Национального фонда может колебаться из года в год и быть отрицательной в отдельно взятые периоды. Но, учитывая долгосрочные цели Нацфонда, управление его активами имеет долгосрочный горизонт инвес­тирования, то есть достижение целей по повышению доходности достигается не в отдельно взятый год, а в периоде нескольких лет, что позволяет осуществить инвестиционную стратегию с наиболее эффективной комбинацией между принимаемым рис­ком и доходностью, – пояснила замглавы Нацбанка.

Дополнительным фактором, способствовавшим росту активов, является значительный объем поступлений в Национальный фонд ввиду высоких цен на нефть и квартальной налоговой недели.

Главными факторами, от которых в следующем году будет зависеть обстановка на валютных рынках стран мира, включая Казахстан, являются скорость замедления мировой экономики, возможность смягчения антиковидных ограничений в Китае и ситуация на рынке нефти.

Позитивный настрой инвесторов на рынке наблюдался уже в ноябре текущего года благодаря сигналам о скорой паузе в ужес­точении денежно-кредитной политики ФРС США и сообщениям о смягчении ковидных ограничений в КНР.

В результате по итогам месяца индекс доллара ослаб на 5% при самом быстром темпе с 2010 года, в то время как индекс валют развивающихся рынков укрепился на 3%.