Проект новой Конституции формирует стратегическую основу развития Казахстана как общества знаний, где ключевым ресурсом становится интеллектуальный потенциал граждан. Об этом заявил руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/Janakonstituciya

Экспертная площадка объединила депутатов Парламента, политологов, представителей академического сообщества, журналистов и общественных деятелей. Участники обсудили ключевые положения проекта Основного закона и институциональные изменения, формирующие архитектуру устойчивого государства.

По словам Эдуарда Полетаева, в общественных дискуссиях конституционные реформы часто рассматриваются прежде всего через призму перераспределения полномочий между ветвями власти. Однако значение Конституции значительно шире.

«В современном мире Конституция выполняет не только институциональную, но и ценностную функцию. Она задаёт стратегическую рамку развития общества и государства», — отметил эксперт.

В этом контексте особое значение имеет закрепление в проекте Конституции направлений, связанных с развитием науки, образования, культуры и интеллектуального потенциала общества.

Полетаев напомнил, что если в индустриальную эпоху главными ресурсами развития считались территория, природные богатства и производственные мощности, то в XXI веке ситуация изменилась.

«Сегодня ключевым фактором развития становится способность общества создавать, распространять и использовать знания. Именно поэтому интеллектуальный потенциал общества превращается в один из главных источников устойчивого развития государства», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, стратегическое значение имеет закрепление в Конституции свободы научного и технического творчества, поскольку развитие науки и образования становится важным фактором не только социального прогресса, но и национальной безопасности.

«Страны, обладающие развитой научной и технологической базой, демонстрируют значительно более высокий уровень устойчивости в условиях глобальной конкуренции», — отметил Полетаев.

Эксперт также обратил внимание на человекоцентричный характер проекта Основного закона.

«Мы наблюдаем переход от модели управления ресурсами к модели развития человека и человеческого потенциала. Сегодня успех страны во многом определяется уровнем человеческого капитала — знаниями, талантами и достижениями её граждан», — подчеркнул эксперт.

Не менее важным направлением становится цифровая трансформация, которая требует адаптации государственных институтов к новым технологическим реалиям.

По словам Полетаева, эти подходы нашли отражение и в конкретных положениях проекта Конституции. В преамбуле документа подчёркивается ориентация государства на ценности культуры, образования, науки и инноваций, а среди основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан закреплены ценности труда, прогресса и знаний.

Кроме того, Конституция гарантирует свободу слова, научного, технического и художественного творчества, а интеллектуальная собственность находится под защитой закона.

«Закрепление этих норм в Основном законе создаёт более благоприятные условия для развития науки и инноваций и усиливает роль научного сообщества в решении ключевых задач социально-экономического развития страны», — отметил эксперт.

По его мнению, новая Конституция формирует долгосрочную основу конкурентоспособности и устойчивого развития Казахстана, закрепляя модель государства, в которой знания, образование и интеллектуальный потенциал общества становятся ключевыми ресурсами прогресса.