ОПГ незаконно добывала золото в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Граждане трех стран незаконно добывали драгоценные металлы на территории Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру

По данным ведомства, завершено уголовное дело в отношении 12 человек - граждан Казахстана, Украины и России, подозреваемых в создании транснациональной организованной преступной группы, которая с 2021 по 2023 год незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области.

Общий ущерб составил более 250 млн тенге.

По данным следствия, преступная группа занималась незаконной добычей золота, прикрываясь лицензией на «геологическое изучение недр».

Транспортной прокуратурой дело направлено в суд.