Золото и серебро завоевали казахстанцы на ЧМ по пулевой стрельбе

В активе команды РК уже три награды разного достоинства.

Фото пресс-службы МКС РК

Золотую и серебряную медали завоевали казахстанские стрелки на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

"В финал женских соревнований по стрельбе по движущейся мишени с 10 метров вышли сразу две наши соотечественницы – Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова. Противостояние двух наших спортсменок завершилось в пользу Зухры Ирназаровой – 6:3", - говорится в информации.

Отмечается, что это упражнение не входит в программу Олимпийских игр, но зато будет представлено на предстоящей Азиаде-2023 в китайском Ханчжоу.

Так, в активе команды РК три награды разного достоинства.

Также стрелки борются за путевки на Олимпиаду в Париже, добавили в МКС.

Ровно месяц назад, 28 июля, в Минкультуры сообщили, что Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.