Золото и серебро завоевали казахстанцы на ЧМ по пулевой стрельбе

В активе команды РК уже три награды разного достоинства.
Золотую и серебряную медали завоевали казахстанские стрелки на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
"В финал женских соревнований по стрельбе по движущейся мишени с 10 метров вышли сразу две наши соотечественницы – Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова. Противостояние двух наших спортсменок завершилось в пользу Зухры Ирназаровой – 6:3", - говорится в информации.
Отмечается, что это упражнение не входит в программу Олимпийских игр, но зато будет представлено на предстоящей Азиаде-2023 в китайском Ханчжоу.
Так, в активе команды РК три награды разного достоинства.
Также стрелки борются за путевки на Олимпиаду в Париже, добавили в МКС.
Ровно месяц назад, 28 июля, в Минкультуры сообщили, что Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.