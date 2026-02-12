Золото от Ризабека

Спорт
142
Абзал Камбар

Наши борцы вольного стиля продемонстрировали отличную форму на турнире Super 4 Wrestling в Бишкеке.

В весовой категории до 97 кг не было равных Ризабеку Айт­мухану. В решающей схватке он уверенно переиграл Алихана Кцоева, добавив очередное золото в свою коллекцию. Ризабек продолжает подтверждать статус одного из самых опасных борцов планеты, технично побеждая соперников на пути к главным стартам сезона.

В категории до 86 кг до финала дошел Азамат Даулетбеков. В битве за золото ему противостоял титулованный соперник – призер Олимпийских игр Артур Найфонов. В этот раз опыт соперника оказался весомее, и казахстанец завершил турнир с серебряной медалью.

Две награды в олимпийских весах на фоне серьезной конкуренции – достойный результат, подтверждаю­щий, что наши лидеры ковра находятся в тонусе и готовы к новым турнирам.

#Спорт #борьба #Бишкек #Super 4 Wrestling

