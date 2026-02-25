Золото продолжает дорожать

В мире
61
Айман Аманжолова
корреспондент

Стоимость драгметалла продолжает расти из-за сохраняющейся геополитической напряженности

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Апрельские фьючерсы на золото дорожали на бирже Comex примерно на 0,4%, до $5 198 за унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фьючерсы на серебро дорожают на 3,5%, до $90,575 за унцию, на платину - на 5,5%, до $2 308 за унцию.

Напряженность вокруг Ирана сохраняется, что поддерживает спрос на драгоценные металлы в качестве защитного актива.

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, хотя и предпочел бы обойтись без применения силы. При этом Штаты сосредоточили в регионе крупные военные силы, и эксперты опасаются, что удар по Ирану неизбежен.

Аналитики JPMorgan спрогнозировали, что цена золота достигнет $6 300 за унцию к концу 2026 года. Также банк улучшил долгосрочный прогноз цен на этот драгметалл до $4 500 за унцию.

 

#золото #цена

