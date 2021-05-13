Золотовалютные резервы Казахстана увеличились

Экономика
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Фото: wealth-wave.com
О состоянии золотовалютных активов Национального банка и динамике активов Национального фонда рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.   

"По предварительным данным, золотовалютные резервы на 30 апреля составили 34,2 млрд долл. США, увеличившись за месяц на 690 млн долл. США. Рост резервов произошел на фоне роста портфеля золота на 1,3 млрд долл. США. Рост стоимости ценного металла возобновился благодаря падению доходностей казначейских облигаций США, за апрель цена выросла с 1685 до 1769 долл. США за унцию, то есть на 5,0%. Цена на золото продолжает демонстрировать высокую волатильность. Уже с начала мая на фоне выхода слабых данных по рынку труда в США и ослабления доллара котировки золота превысили отметку в 1840 долларов за унцию", – сообщила Алия Молдабекова.

Вместе с тем, по ее словам, активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 635 млн долл. США. Основными причинами стали уменьшение вкладов БВУ в Национальном банке на 472 млн долл. США и выплаты госдолга на 88 млн долл. США.

"Валютные активы Национального фонда, по предварительным данным, составили 57,6 млрд долл. США, увеличившись за месяц на 530 млн долл. США. Основной причиной роста объема Национального фонда является инвестиционный доход, который по результатам апреля составил 1,1 млрд долл. США, полученный преимущественно благодаря восстановлению на рынке облигаций и продолжающемуся росту на рынке акций. Так, рост портфеля акций в апреле составил около 700 млн долл. США, портфеля облигаций – 300 млн долл. США и золота – 100 млн долл. США", – рассказала Молдабекова.

Она отметила, что также росту активов Национального фонда способствовали поступления, которые в апреле составили 122 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте около 200 млн долл. США. С начала года объем поступлений в фонд составили 394 млрд тенге.

"Объем гарантированного и целевого трансфертов из Национального фонда в бюджет составил 333 млрд тенге. Для его осуществления на валютном рынке было продано активов из Национального фонда на сумму 788 млн долл. США", – заключила Алия Молдабекова.

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