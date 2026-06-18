Звездный день для звезд футбола

Этого игрового дня, а для казахстанцев, скорее, ночи, особо ждали большинство поклонников футбола. Именно в этот день на поле вышли долгожданные суперзвездные игроки, которые сегодня и определяют лицо современного футбола. И это было потрясающе. Мбаппе, Холанд и Месси показали высочайший уровень, в очередной раз напомнив, в чем магия игры № 1 на планете и почему миллионы мальчишек и девочек мечтают повторить их путь.

фото ©x.com/afaseleccionen

А началось все с французов. Их матч против крепкого Сенегала превратился в настоящую рубку. Африканцы показали все, что они умеют, и даже немного больше, но их сокрушили со счетом 3:1, в том числе и благодаря индивидуальному мастерству Килиана Мбаппе. Капитан «трехцветных» взял игру на себя и сотворил два шикарных гола на 66-й и 96-й минутах. Эти мячи не просто принесли победу – Мбаппе забил свой 58-й гол и официально стал лучшим бомбардиром сборной Франции за все времена, оставив позади легендарного Оливье Жиру.

Далее на поле выкатился норвежский экспресс. Норвегия не видела чемпионатов мира долгие 28 лет, и их возвращение вышло по-настоящему громким. В матче против Ирака (4:1) одна из главных звезд мира на сегодняшний день Эрлинг Холанд преподал защитникам соперника мастер-класс. Он сыграл так, как от него и ожидали, – напористо, вдохновенно и красиво. Забил два мяча и отдал идеальный голевой пас. Холанд наглядно доказал, что его феноменальная жажда победы и сумасшедший командный дух норвежцев способны на многое.

Одним из самых долгожданных моментов стал, конечно же, старт сборной Аргентины. Действующие чемпионы мира без особой суеты, а в первом тайме даже действуя в экономном режиме, переиграли Алжир со счетом 3:0. Ну и как же тут не восхититься игрой 38-летнего капитана команды – легенды футбола Лионеля Месси! Он превратил этот матч в бенефис. В этот день Месси установил абсолютный рекорд, став первым игроком, принявшим участие в шести чемпионатах мира по футболу.

И как же символично, что в этой знаковой игре великий аргентинец оформил свой первый, невероятный хет-трик в рамках финальных стадий мундиалей. Лео открыл счет на 17-й минуте, пробив Люку Зидана – сына знаменитого французского маэст­ро Зинедина Зидана, который сегодня защищает ворота сборной Алжира. На 60-й минуте капитан сделал дубль, а спустя еще 16 минут забил свой третий мяч в игре. На самом деле Месси забил еще один мяч, но он был отменен из-за офсайда.

Теперь у форварда «Интер Майами» фантастическая статистика: 914 голов за карьеру в 1 157 матчах. Месси забил свой 16-й гол на мундиалях и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира наряду с немцем Мирославом Клозе, оставив позади бразильца Роналдо с его 15 мячами. Более того, теперь на счету Лео 12 матчей на ЧМ, в которых он отличался забитыми голами, – и по этому показателю он единолично обошел Клозе и Роналдо, у которых было по 11 таких игр.

А завершала этот долгий, наполненный эмоциями игровой день встреча между Австрией и Иорданией. Сенсации здесь не произошло, австрийский коллектив сыграл строже и дисциплинированнее, победив со счетом 3:1.