Звезды ринга в Казахстане

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Дмитрий Норкин

В Алматы прошел вечер бокса среди профессионалов, где наши спортсмены смогли взять несколько титулов.

Так, в главном бою вечера непобежденный казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров завоевал пояс IBO Intercontinental, выиграв у вышедшего против него на ринг представителя Венесуэлы Энрике Луиса. Поединок был запланирован на десять раундов, но в седьмом Тураров дваж­ды отправил соперника в нокдаун, а затем и мощно нокаутировал. Отметим, что впервые для нашей страны прямую трансляцию проводила известная спортивная стриминговая платформа DAZN.

В этот же день в карде боя у Жанкоша выступила и казахстанка Ангелина Лукас, которая одержала победу и завоевала пояс UBO World в наилегчайшем весе. Она провела свой третий бой в профи с опытной соперницей из Танзании Лулу Кайаге. Бой был запланирован на десять раундов, но продлился всего два – в перерыве Кайаге отказалась от продолжения поединка.

Дебютный бой в профессиональном боксе состоялся и у казахстанского бойца ММА (бои без правил) Армана Ашимова. Соперником нашего известного файтера стал представитель Грузии Бухути Татиашвили. Бой прошел в полулегком весе и продлился все запланированные четыре раунда, по итогам которых рефери присудили ничью.

Также в Алматы дебютировал в профибоксе и казахстанский актер Еркебулан Токтар, причем его поединок стал соглавным в бою Жанкоша Турарова. Соперник Токтара – Амир Ярани из Ирана. Бой был запланирован на четыре раунда и дошел до финальной трехминутки, где был все же прекращен. В третьем раунде Еркебулан отправил соперника в нокдаун, а в четвертом уронил его на настил ринга снова, и рефери решил остановить избиение.

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