1 октября отмечается Международный день музыки

В первый день октября во всем мире отмечается Международный день музыки. Этот важный для музыкантов день учрежден Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жизнь казахского народа всегда была сопряжена с музыкой. С ее помощью поколения передавали знания о мире, исторические сведения, прививали нормы этики.

Лучше всего о казахской традиционной музыке может рассказать только она сама. Слушая домбру, кобыз, сыбызгы или симфонические кюи, можно со всей полнотой понять и проникнуться казахской историей и культурой.

Музыкой была пронизана вся жизнь казаха – она звучит в обрядах и ритуалах, на праздниках и в повседневном труде.

Среди казахских композиторов особое место занимают Құрманғазы Сағырбай, Махамбет Өтемісұлы, Дәулеткерей Шығаұлы, Таттімбет Қазанғапұлы.

Из современных музыкантов можно отметить Ермека Серкебаева, Алибека Днишева, Батырхана Шукенова, Димаша Кудайбергена, Айкына Толепбергена, Алишера Каримова, Кайрата Нуртаса, Ержана Максима и других.

Музыка вечна, и к какому бы стилю она не принадлежала, она всегда находит своих поклонников. Цель празднования Международного дня музыки как раз заключается в том, чтобы показать человечеству всю важность и ценность музыки, напомнить о достижениях великих композиторов, которые сквозь века пронесли свою любовь к музыкальному творчеству.