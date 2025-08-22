Кокшетауский городской суд вынес приговор по уголовному делу о коррупции в Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Перед судом предстали бывший руководитель отдела инспекции, посредник и 9 водителей. Следствие установило, что должностное лицо через посредника систематически получало взятки за общее покровительство перевозкам нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов, а также при грубых нарушениях требований безопасности.

Суд признал всех фигурантов виновными в получении и даче взяток. Удовлетворив ходатайство транспортного прокурора, суд вынес частное постановление в адрес Министерства транспорта о недопущении коррупции в транспортной инспекции.

Судебный процесс проходил в открытом режиме с участием сотрудников инспекции, что стало частью профилактической работы, направленной на формирование нетерпимости к коррупции.

Приговор вступил в законную силу.