11 коммерческих соглашений подписали компании Казахстана и Эстонии

87

Президенты Казахстана и Эстонии Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава РК в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Он также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в РК.

В ходе мероприятия также выступил Президент Эстонии Алар Карис.

На полях бизнес-форума между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.

#президент #бизнес #форум #соглашения #Эстония

Популярное

Все
Еще один частный футбольный клуб
Мировая популярность тогызкумалака
Промышленная группа из Казахстана запускает в США химический комплекс
На службе согласия и единства
Дроны на службе
Успех мергенов в Каире
Закон Республики Казахстан Об искусственном интеллекте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Бюро Сената
Фольклорных дел мастер
Работа над четвертым томом продолжается
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Астана – драйвер туристической отрасли
Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана
Идет борьба за лидерство
Когда дому требуется новое «пальто»
От переквалификации – к стабильной занятости
Чтобы отдых был комфортным
Получить путевку в жизнь
Отличный старт
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Президент выразил соболезнования по поводу гибели людей при…
Завершился государственный визит президента страны в Узбеки…
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии: О…
Глава государства подчеркнул важность усиления роли Совета …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]