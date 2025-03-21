119 полицейских с именем Наурыз служат в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии Наурыз мейрамы МВД РК представило необычную статистику: в рядах казахстанской полиции служат 119 стражей порядка, названных в честь этого весеннего праздника, сообщает Kazpravda.kz

В казахской культуре выбор имени всегда был важным и ответственным делом, ведь оно несет глубокий смысл и связано с судьбой человека, его будущим, а также с уважением к традициям и культуре. Имя часто отражает не только исторические события и личности, но и желания родителей относительно характера и жизни своего ребенка.

Среди 119 полицейских, носящих имя Наурыз, четверо женщины. Наурызбай — 55, Наурызбек — 41, Наурыз — 12, Наурызгүл — 4, Наурызхан — 3, Наурызғали — 2, Наурызжан — 1, Бекнаурыз — 1.

Эта статистика ярко демонстрирует, как традиции и культура Наурыза крепнут в современном Казахстане, отметили в МВД.

