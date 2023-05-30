122 нарколаборатории ликвидировали за 3 года в Казахстане

Снижение преступности наблюдается в Казахстане в последние годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

30 мая под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание Координационного совета Казахстана по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

В ходе обсуждения первого вопроса отмечено, что за последние 3 года общее число преступлений в нашей республике снижается. В текущем году зарегистрировано меньше тяжких преступлений на 23,5% и особо тяжких – на 29%. Сократилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений, хулиганств.

Вместе с тем вызывает обеспокоенность уровень отдельных видов преступных деяний.

Так, сегодня наркоситуация в стране характеризуется активным замещением «традиционных» наркотиков синтетическими аналогами.

«По последним данным, объем изъятой «синтетики» увеличился в 3 раза. Проблемой является широкая доступность «Мефедрона», «Соли» и других препаратов через Интернет и закладчиков.

За 3 года ликвидированы 122 нарколаборатории, пресечена деятельность 17 организованных преступных групп, занимавших распространением наркотиков, из незаконного оборота изъято 37,5 тонны наркотических средств», – озвучили цифры в ГП.

Также на заседании рассмотрены вопросы детской преступности, преступных посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, семейно-бытового насилия, мошенничеств и других противоправных деяний.

Министерству внутренних дел предложено в рамках работы по внедрению видеонаблюдения определить «слепые» зоны в населенных пунктах и установить камеры в местах скопления людей, возле увеселительных заведений и ночных точек продажи алкоголя. Кроме того, обеспечить учет рисковых семей и дебоширов, с которыми постоянно проводить профилактическую работу.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования рекомендовано пересмотреть подходы по созданию безопасной среды в учебных заведениях.

Министерству здравоохранения предложено проработать создание центров реабилитации для наркозависимых детей.

В рамках второго вопроса обсуждены актуальные проблемы возмещения ущерба от преступлений и выработан ряд мер по их устранению.

Перед органами расследования поставлена задача максимально использовать правовые инструменты для возмещения ущерба гражданам и государству, принимать для этого безотлагательные меры по ограничению в распоряжении имуществом преступников и их ареста.