"123456" вновь стал самым популярным паролем в мире

Специалисты компании Keeper Security выяснили, что самым популярным в мире паролем вновь стала комбинация "123456", передает Kazpravda.kz со ссылкой на fedpress.ru.
Как сообщается, эксперты проанализировали информацию, полученную после крупных утечек данных, произошедших в 2016 году. Оказалось, что пароль "123456" используют около 17 процентов интернет-пользователей.
В десятку самых популярных комбинаций также вошли "123456789", "qwerty", "12345678", "111111", "password", "123123", "123321", "google", "987654321" и "666666". Специалисты отмечают, что благодаря таким простым паролям мошенникам даже не нужно разбираться в механизме взлома – чаще всего аккаунтами жертв можно завладеть методом перебора.
В компании традиционно советуют использовать при создании пароля разные регистры, цифры и символы. Кроме того, эксперты настаивают на использовании двухфакторной аутентификации – подтверждении процесса регистрации или транзакции с помощью одноразового пароля, присылаемого по SMS.
