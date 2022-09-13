12,5 млн тенге присвоила менеджер ломбарда в ВКО

В одном из ломбардов города Усть-Каменогорска обнаружили крупную растрату денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Ульбинского отдела полиции УП Усть-Каменогорска обратился директор одного из ломбардов. Он заявил, что его работник, используя несоответствующие залоговые билеты, присвоил с кассы более 12,5 млн тенге.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 37-летнего менеджера ТОО, которая при допросе не стала отрицать свою вину. Женщина рассказала, что таким способом хотела улучшить свое материальное положение.

В отношении злоумышленницы начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере».