14 тысяч га земли возвратили государству в Костанайской области

Прокуратурой Карабалыкского района Костанайской области проведена работа по возврату незаконно приобретенных земель площадью 14 тысяч гектар у крупного землепользователя, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ранее государство предоставило предприятию земли сельхозназначения. Из-за невыполнения ими условий, контракт расторгнут.

«Однако вместо возврата земель государству, предприятие произвело умышленный увод земель, перераспределив земли разным товариществам. В суде ответчики иск признали, в акимат района ими направлено заявление о добровольном возврате земель», - говорится в сообщении.

В настоящее время подписано соответствующее постановление акима района о передаче земель в собственность государства.