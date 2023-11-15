15 сотрудников "Врачей без границ" въехали в Газу через Египет

Группа из 15 сотрудников "Врачей без границ" въехала в Газу через КПП "Рафах", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Группа из 15 иностранных и местных сотрудников "Врачей без границ" (MSF) прибыла в Газу через КПП "Рафах" в Египте, чтобы помочь населению и врачам на месте, заявила организация в соцсети X.

"Команда MSF из 15 международных и национальных сотрудников въехала в Газу из Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Они будут работать на поддержку медицинского и хирургического потенциала в секторе Газа, где инфраструктура здравоохранения разрушена, а медики совершенно измотаны", - сказано в сообщении.

Организация уточняет, что они будут базироваться в южной части сектора Газа до тех пор, пока прекращение огня не позволит им безопасно прийти на помощь всем жителям анклава.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы облегчить страдания в этой катастрофической ситуации. Мы настаиваем на нашем призыве к прекращению огня как на обязательном условии прекращения кровавой бойни и предоставления помощи тем, кто в ней нуждается", - цитирует пресс-служба координатор MSF Кристоф Гарнье.

"Врачи без границ" добавляют, что доставка гуманитарной помощи на север сектора остается чрезвычайно сложной и опасной из-за отсутствия безопасности и непредсказуемости бомбардировок и наземных боевых действий.

Ранее стало известно, сколько детей остаются в секторе Газа.