Как отметил министр просвещения, ежегодно растет процент трудоустройства выпускников колледжей - в 2024 году трудоустроены 81% обучившихся

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году в Казахстане 173 тысячи студентов колледжей заканчивают учебу. Об этом на заседании Правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Kazpravda.kz

По его словам, в 2024-2025 учебном году в колледжах обучались более 550 тыс. студентов. 173 тыс. студентов завершают обучение, из них по рабочим квалификациям - 123 тыс., в рамках дуального обучения - 27 тыс. По целевому заказу предприятий выпускаются 10 тыс. студентов.

Как отметил спикер, ежегодно растет процент трудоустройства выпускников колледжей - в 2024 году трудоустроены 81% обучившихся. В рамках проведения Года рабочих профессий большое внимание уделяется повышению престижа рабочих профессий и взаимодействию колледжей с бизнесом.

- По итогам учебного года число шефствующих предприятий увеличилось в 7 раз. Сегодня свыше 4 тыс. предприятий оказывают шефство над 662 колледжами, — доложил Гани Бейсембаев о текущих результатах по развитию системы ТиПО в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий.

Так, улучшена материально-техническая база 104 колледжей, введены 8 общежитий на 2 тыс. мест. Впервые официально закреплена должность «педагог-профориентатор». 905 старшеклассников получили дипломы по рабочим квалификациям наравне с аттестатами об общем образовании. Профориентационными мероприятиями охвачены 2,5 млн учащихся школ.