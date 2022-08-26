Фото: akt.sud.kz
Происшествия
По 18 лет тюрьмы получили организаторы четырех нашумевших финпирамид

Суд в городе Актобе вынес приговор в отношении организаторов и участников финансовых пирамид «Гарант 24 Ломбард», «ТОО Выгодный займ, «Эстейт Ломбард» и «Нур-Али Капитал», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда Актюбинской области.

«Судом установлено, что Ж.Т. Есиркепов и другие подсудимые в 2018 году в городе Актобе создали и руководили финансовыми пирамидами «ТОО Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт Ломбард», «Нур-Али Капитал» для хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное преступной группой в особо крупном размере», – отметили в суде.

По делу подсудимыми являются 48 лиц, потерпевших 17 268 человек, дело состоит из 3 786 томов.

Уголовные правонарушения совершены в 13 областях Казахстана.

Н.М. Танбашев, Ж.Т. Есиркепов, А.Х. Тойчиева вину признали частично и просили прощения у потерпевших. Остальные подсудимые вину не признали, пояснив, что как наемные работники выполняли указания руководителей.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, договорами, заключёнными с потерпевшими, протоколами осмотра офисов, бухгалтерскими документациями ТОО, заключениями аудиторской проверки.

Приговором суда подсудимые признаны виновными и всем назначено наказание в виде лишения свободы.

«При назначении наказания учтены роли Есиркепова, Танбашева как создателей и руководителей финансовых пирамид, А. Мурзабекова, который активно принимал участие в организационных моментах финансовых пирамид, Д. Князбаевой как бухгалтера.

Учтена роль каждого подсудимого в совершенном уголовном правонарушении, их личность, также количество пострадавших лиц и сумма ущерба по каждому филиалу в регионах», – подчеркнули в суде.

Ж. Есиркепову, Н. Танбашеву назначено 18 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

А. Мурзабеков получил 16 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Д. Князбаевой дали 13 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Остальным подсудимым назначено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

В связи с большим объемом приговора его оглашение продолжится 31 августа 2022 года.

 

 

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