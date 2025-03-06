18 мини-ГЭС запустят в Кыргызстане в 2025 году

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Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

По его словам, на сегодняшний день по всей республике работают 40 малых ГЭС. Произведённая электроэнергия составляет 312,5 млн кВт/ч.

«Также по стране начато строительство 37 малых ГЭС. В 2025 году будут введены в эксплуатацию ещё 18 малых ГЭС, общий объём производства составит 385 млн 200 кВт/ч», - заявил Садыр Жапаров.

Также начинается строительство солнечных и ветровых станций общей мощностью 5624 МВт.

«У нас есть возможность вырабатывать 142 миллиарда кВт/ч электроэнергии, но на сегодняшний день мы производим всего 14 миллиардов кВт/ч. Мы используем лишь 10% нашего потенциала. Вода просто утекает впустую. Хочу сказать, что в регионах, где массово строятся малые ГЭС, со стороны местного населения создаются препятствия», - продолжил он.

Фиксируются случаи перекрытия дорог и создания помех строителям под предлогом «вы загрязняете нашу воду».

«Мы – страна, находящаяся у истоков водных ресурсов, но при этом импортируем 3 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Цена импортируемой электроэнергии составляет 3 сома 50 тыйынов за 1 кВт/ч. В настоящее время населению электроэнергия поставляется по цене 1 сом 11 тыйынов. Разница в 2 сома 39 тыйынов субсидируется из республиканского бюджета. Сегодня на это уходит 8,5 миллиарда сомов. Эти деньги – это средства каждого кыргызстанца, поступившие в бюджет от налогов. Чтобы устранить этот кризис, с 2021 года мы массово начали строительство малых и средних ГЭС», - подчеркнул президент Кыргызстана.

Помимо этого, начинается строительство ГЭС «Камбар-Ата 1». Это делается для того, чтобы уйти от импорта, и обеспечить страну собственной электроэнергией и экспортировать излишки.

По словам главы государства, строительство продлится максимум три месяца. Он призвал население потерпеть временные неудобства и поддержать строительство объектов.