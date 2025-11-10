Всего этой осенью для восстановления экосистемы и возрождения природного облика региона «дерево пустыни» засеют на площади 6 тыс. гектаров

Фото областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования

С наступлением периода посадки на осушенном дне Аральского моря активно идут работы по посадке саженцев черного саксаула, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В работах по лесоразведению участвуют не только работники учреждений по охране лесов и животного мира, но и представители государственных и общественных организаций, студенты и волонтеры.

Так, за день на 60 гектарах высохшего дна Арала было высажено 18 тысяч саженцев саксаула. Всего этой осенью для восстановления экосистемы и возрождения природного облика региона «дерево пустыни» засеют на площади 6 тыс. гектаров.

Заметный вклад в это дело вносит коллектив Казалинского районного учреждения по охране лесов и животного мира областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. На посев семян и саженцев организация привлекла 41 сотрудника, 30 сезонных рабочих и 10 единиц спецтехники. В работе используются ручная посадка, лесопосадочные машины и другие технологии.