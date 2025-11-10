18 тысяч саженцев саксаула высадили на высохшем дне Арала за день

Экология
120
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Всего этой осенью для восстановления экосистемы и возрождения природного облика региона «дерево пустыни» засеют на площади 6 тыс. гектаров

Фото областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования

С наступлением периода посадки на осушенном дне Аральского моря активно идут работы по посадке саженцев черного саксаула, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В работах по лесоразведению участвуют не только работники учреждений по охране лесов и животного мира, но и представители государственных и общественных организаций, студенты и волонтеры.

Так, за день на 60 гектарах высохшего дна Арала было высажено 18 тысяч саженцев саксаула. Всего этой осенью для восстановления экосистемы и возрождения природного облика региона «дерево пустыни» засеют на площади 6 тыс. гектаров.

Заметный вклад в это дело вносит коллектив Казалинского районного учреждения по охране лесов и животного мира областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. На посев семян и саженцев организация привлекла 41 сотрудника, 30 сезонных рабочих и 10 единиц спецтехники. В работе используются ручная посадка, лесопосадочные машины и другие технологии.

- Посадка саксаула помогает закрепить почву, остановить эрозию и предотвратить распространение пыли и солей, что является одной из основных проблем высохшего дна Арала, - поделился глава областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Галымжан Еркебай. - Черный саксаул - это не просто растение, а символ возрождения Арала, стремление природы к жизни. А сегодняшняя акция - отражение ответственного труда и долга перед будущими поколениями, которым мы должны оставить свежий воздух, зеленый пояс и благоприятную среду для жизни.

 

#Арал #посадка #саксаул

Популярное

Все
Лиса напала на жительницу Костанайской области
Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
Работников цифровизации и информационных технологий чествуют Казахстане
ERG развивает Национальную систему квалификаций
Арабские страны отвергли план США по Газе
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солидарности
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров
В Казахстане прошёл первый международный конкурс профмастерства в ГМК
Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
ATP признала Almaty Open одним из лучших теннисных турниров мира
Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в Акмолинской области
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Бектенов обсудил с руководством LanzaJet строительство завода в РК
Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане
Казахстанские школьники показали 100% результат на KHIMIO-2025
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Определился состав финалистов
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

В Приаралье спасены свыше 11 млн мальков рыбы
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыб…
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
На Каспийском море пресечено 106 фактов браконьерства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]