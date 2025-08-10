Великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву исполнилось 180 лет. В честь этой даты в центре Астаны у памятника народного просветителя прошла церемония возложения цветов, передаёт официальный сайт акимата столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В мероприятии приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев, заместитель акима города Ерик Мейирханов, представители интеллигенции, молодёжь и общественные активисты.

Во время церемонии звучали песни на слова Абая и исполнялись кюи на домбре. Свидетели события на мгновение погрузились в глубокие размышления и получили духовное вдохновение.

«Абай — великая духовная сила нации. Мы, как дети независимой страны, должны быть верны его заветам. Если сегодняшнее поколение будет впитывать мудрость Абая, то можно с уверенностью смотреть в будущее. Такие мероприятия — гарантия этого», — сказал председатель совета ветеранов района «Байқоңыр» Куаныш Намазшамулы, пришедший возложить цветы.

Напомним, 10 августа — день рождения великого казахского поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева. В Астане масштабные мероприятия, посвящённые 180-летию великого мыслителя, проходят с начала года. В сфере образования, культуры, спорта и других областях уже проведено более 140 различных событий.