2 зернохранилища рухнули после удара молнии в Костанае
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Расследование проведут по факту обрушения зернохранилищ в городе Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
«1 августа около 21:50 на территории мельничного комплекса ТОО «Компания «САЛАМАТ» обрушились 2 зернохранилища.
Предположительная причина – удар молнии. Случай классифицируется как авария.
Жертв и пострадавших нет», – проинформировали в комитете.
На месте происшествия работали сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Костанайской области. Ведомство установит всех причастных лиц и затем создаст комиссию по расследованию аварии. Его результаты сообщат дополнительно.