20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 декабря предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток погоду на большей части Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут неустойчивый характер погоды: ожидаются снег с метелью, в южных регионах — осадки (дождь, снег) и гололед.

На западе страны, под влиянием антициклона, будет сохраняться погода без осадков.

Прогнозируется также понижение температуры воздуха: ночью на западе страны до 7-12 мороза, на северо-западе до 13-18 мороза, на севере, в центре страны до 15-20 мороза, на юге, юго-востоке республики до 3-8, в горных районах 10-16 мороза.