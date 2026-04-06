Новая Народная Конституция, принятая в дни празднования Наурыза, закрепляет бережное отношение к природе как один из ключевых принципов мировоззрения общества, сообщает Kazpravda.kz

В Алматы в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по реализации инициативы "Мөлдір бұлақ" и общенационального проекта "Таза Қазақстан Жаңа" адамдар провели масштабную экологическую акцию. Более 1000 активистов из разных регионов страны вышли на уборку прибрежной территории реки Большая Алматинка. В необычном формате под музыку диджей-сета участники очистили берег, собрав более 20 тонн мусора.

Акция стала примером нового формата вовлечённости, где участие превращается в элемент современной экологической культуры. Событие получило освещение в телеканалах и СМИ, усилив общественное внимание к вопросам экологической ответственности. Речь идёт не только о чистоте территории, но и о чистоте помыслов.

Также в акции "Жаңа адамдар" представили многоразовые бутылки с фирменной айдентикой движения, поддержав глобальный тренд отказа от одноразового пластика. Осознанное использование многоразовых решений становится частью устойчивого образа жизни и позволяет существенно сократить загрязнение окружающей среды.

Инициатива "Мөлдір бұлақ" становится практическим продолжением этих принципов: расчистка родников, прибрежных зон и водоёмов, уборка дворов, парков и общественных пространств.