20 тонн прекурсоров изъяли у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау

Лаборатории крупных нефтеперерабатывающих учреждений проверили в городе Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

В Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».

В рамках него сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили 2 факта нарушения норм лицензирования, 1 нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий и 2 нарушения требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров.

Также у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау изъято около 20 тонн прекурсоров. Собраны документы и назначена экспертиза.