200 детей из Арыси приехали на летний отдых в Нур-Султан

Общество
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Фото предоставлено источником
В Нур-Султан прибыли первые 200 детей из пострадавшего города Арысь. Детей на столичном вокзале встретил аким города Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.   

Приветствуя школьников, аким отметил, что их ждут интересные экскурсии по достопримечательностям столицы, концертные и цирковые программы, встречи с известными людьми.

"Мы встретили 200 детей из пострадавшего города Арысь. Приехали учащиеся 5-7 классов в сопровождении своих учителей. Пробудут они в столице около двух недель. Это первая группа, всего на летний отдых мы примем до 1000 детей из города Арысь", – сообщил Алтай Кульгинов.

Поприветствовал своих сверстников и известный певец Ержан Максим. Он пожелал гостям хорошего отдыха и незабываемых летних каникул в столице.

Школьники прибыли в сопровождении 20 учителей. За время своего пребывания в столице они посетят такие достопримечательности города, среди которых Дворец школьников, сфера Нур-Алем, Дворец мира и согласия, Национальный музей, монумент "Астана-Байтерек", Астана-Опера, Музей Первого Президента, Этно-мемориальный комплекс "Атамекен", Ледовый дворец Алау, спортивные комплексы Сары Арка, Барыс Арена, Астана-Арена и др.

К тому же дети смогут посетить мероприятия, приуроченные к празднованию Дня столицы.




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