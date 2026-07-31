Свыше 60% обращений казахстанцев в общественные советы получили положительное решение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Институт общественных советов продолжает укреплять свою роль как эффективная площадка взаимодействия государства и общества. Сегодня в Казахстане действуют 264 общественных совета, из которых 36 – на республиканском и 228 – на местном уровне. На сегодня 74% членов общественных советов представляют гражданское общество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Только за первое полугодие 2026 года ими рассмотрено свыше 3 400 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан. За этот же период проведено более 495 общественных слушаний по вопросам обеспечения населения питьевой водой, санитарно-эпидемиологической безопасности, социальной защиты, образования, жилищно-коммунального хозяйства и другим актуальным направлениям.

Одним из ключевых направлений деятельности советов является обеспечение подотчетности государственных органов перед обществом. С начала года заслушано 990 отчетов руководителей республиканских и местных государственных органов, а также организаций квазигосударственного сектора. По итогам обсуждений выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности государственного управления, развитие цифровизации, повышение качества государственных услуг, совершенствование работы с обращениями граждан и укрепление открытости государственных органов.

Еще одним важным направлением остается рассмотрение обращений граждан. За первое полугодие советами рассмотрено свыше 900 обращений по вопросам социальной защиты, здравоохранения, инфраструктуры, земельных отношений и другим социально значимым темам. Около 60% обращений получили положительное решение.

Открытость деятельности обеспечивается через единый информационный портал kazkenes.kz, где публикуются составы общественных советов, повестки и протоколы заседаний, видеотрансляции и общественные инициативы. С момента запуска портал посетили около 1,8 млн пользователей.

Для координации работы республиканских и местных общественных советов при Министерстве культуры и информации функционирует Координационный центр, который обеспечивает методическое сопровождение, обмен лучшими практиками и выработку единых подходов к осуществлению общественного контроля.