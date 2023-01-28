2023 год казахстанские профсоюзы проведут под эгидой Года безопасного труда

В Астане состоялось заседание Генерального совета Федерации профсоюзов Республики Казахстан, в ходе которого подведены итоги работы Федерации за истекший год, проведенный под эгидой Года социального партнерства, а также определены новые задачи, передает Кazpravda.kz со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

Фото Федерации профсоюзов РК

Основные результаты работы Федерации перед генеральным советом озвучил председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин.

"Мы внесли свой вклад в политические преобразования в стране: наши членские организации провели масштабную информационно-разъяснительную работу по проведению референдума по внесению изменений в Конституцию страны, и в составе Народной коалиции мы поддержали кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборах президента Республики Казахстан. Мы смогли повлиять на ход социально-трудовых отношений в стране. Мы восстановили полноправное членство в Международной конфедерации профсоюзов. Мы приняли председательство в Совете профсоюзов стран Центральной Азии", - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Председатель Федерации профсоюзов отметил, что система социального партнерства сегодня функционирует именно благодаря инициативам профсоюзов.

"В 2022 году нам удалось повлиять на принятие важных решений со стороны государства – по поручению президента Касым-Жомарта Токаева была принята программа повышения доходов населения, повышен и дальше будет расти размер минимальной заработной платы. Дан старт давней профсоюзной инициативе по разработке методики определения минимального размера оплаты труда, включающей его индексацию", - сообщил глава Федерации профсоюзов.

Для повышения результативности работы трехсторонних комиссий по социальному партнерству в прошлом году ФПРК инициировала предложения, которые нашли поддержку президента страны и республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству: областные трехсторонние комиссии возглавили акимы; введена практика сопредседательствования всех сторон соцпартнерства; проводятся заседания на профсоюзных площадках и в выездном формате.



"По предложению Федерации профсоюзов, в 13 регионах были внесены поправки в региональные соглашения, касательно вопросов ежегодной индексации заработной платы, уменьшения производственного травматизма, по предупреждению и предотвращению социально-трудовых конфликтов, доплаты техническим инспекторам по охране труда", - перечислил Сатыбалды Даулеталин.

В истекшем году состоялось 2 заседания республиканской трехсторонней комиссии, 217 заседаний региональных комиссий, из которых 19 состоялись на площадках областных Профцентров.

Председатель Федерации профсоюзов поставил задачу усилить работу в области коллективно-договорного регулирования.

"Всего профсоюзным членством охвачено всего лишь 5,1 % организаций страны. Данные показатели отражают высокий потенциал для работы членских организаций Федерации профсоюзов по привлечению новых членов профсоюзов и заключению коллективных договоров. Нам необходимо повысить качество колдоговоров и развернуть борьбу за устойчивый доход. Колдоговорная кампания 2023 года должна быть нацелена на реализацию права на переговоры по заработной плате и обеспечение безопасных условий труда. Успехом таких переговоров будет являться договоренность с работодателем о повышении заработной платы и снижение производственного травматизма", - акцентировал глава ФПРК.

Говоря о ближайшей перспективе развития соцпартнерства, Сатыбалды Даулеталин отметил, что Федерация выступает с инициативой повышения статуса республиканской трехсторонней комиссии, решения которой должны носить не рекомендательный, а обязательный характер для всех. Кроме того, по инициативе Федерации профсоюзов при МТСЗН РК создана рабочая группа по проведению консультаций по вопросам ратификации Конвенции МОТ № 131, в состав которой вошли представители профсоюзов.

Федерация также принимает активное участие в работе над 35 законопроектами, включая поправки в Трудовой кодекс РК, Закон

"О минимальных социальных стандартах», а также разработку проекта Закона РК "О социальном партнерстве".

По словам Сатыбалды Даулеталина, уровень производственного травматизма в Казахстане продолжает оставаться высоким.

По информации региональных профцентров, на 1 января 2023 года зарегистрировано 1 232 несчастных случая на производстве, в результате которых пострадало 1 465 человек: из них 203 - со смертельным исходом, 897 - с тяжелым и 365 - с легким исходом.

Наибольшее количество пострадавших в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, со смертельным исходом в Карагандинской и Костанайской областях.

Причинами производственного травматизма, как подчеркнул председатель ФПРК, остаются неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение безопасных условий труда и т.д.

Продолжают иметь место несчастные случаи, в которых устанавливается 100% вина работодателя.

"В течение отчетного года нами были внесены предложения по повышению статуса и полномочий техинспекторов по охране труда, увеличению численности государственных инспекторов труда и передаче их полномочий от акиматов в Минтруда. Отмечу, что наши предложения нашли отражение в "Плане действий по обеспечению безопасного труда в Республике Казахстан до 2025 года" и в "Концепции безопасного труда до 2030 года", - сказал председатель ФПРК.

Члены Генсовета единогласно поддержали предложение Сатыбалды Даулеталина об объявлении 2023 года "Годом безопасного труда".

Федерация профсоюзов намерена обратиться к президенту страны с инициативой об отмене моратория на проверки бизнеса.

"В целях недопущения нарушения прав трудящихся и обеспечения должных безопасных условий труда мы намерены обратиться к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой отменить мораторий на проверки предприятий в части соблюдения трудового законодательства", - подчеркнул председатель ФПРК.

Наряду с этим в адрес Правительства направлены предложения Федерации профсоюзов по упрощению процедур выдвижения требований работниками и ужесточения ответственности работодателей за отказ от ведения переговоров с трудовым коллективом.

Данные предложения включены в Дорожную карту по рассмотрению проблемных вопросов на нефтесервисных предприятиях страны.

Держать руку на пульсе проблемных вопросов простых работников помогает акция "Как живешь, первичка?", инициированная Федерацией два года назад.

В прошлом году ФПРК и ее членскими организациями проведено 829 встреч с первичными профсоюзными организациями с участием 23 083 членов профсоюза. Из озвученных на встречах 611 проблемных вопросов, 388 решены положительно, 212 находятся на контроле Федерации и отраслевых профсоюзов.

Обратная связь Федерации и ее членских организаций налажена и через Общественные приемные и Центры примирения в структуре Юридической клиники ФПРК.

В прошлом году в Юрклиниках рассмотрено 5 820 обращений, 67% из них по вопросам отсутствия трудового договора и невыплаты зарплаты.

Как почеркнул Сатыбалды Даулеталин, в правозащитной деятельности, как и в других направлениях, Федерация профсоюзов опирается на опыт своих международных партнеров.

"2022 год стал прорывным для Федерации профсоюзов на международной арене. Кропотливая работа руководства Федерации, ее членских организаций принесла ожидаемые результаты - в ноябре 2022 года в рамках V Конгресса МКП на заседании Генсовета было принято решение о восстановлении членства ФПРК в Международной конфедерации профсоюзов. В сентябре 2022 года на втором заседании Совета профсоюзов стран Центральной Азии – председательство в Совете в 2023 году передано Федерации профсоюзов Республики Казахстан", - напомнил председатель Федерации профсоюзов РК.

Между тем, актуальным в деятельности Федерации профсоюзов остается вопрос продвижения профсоюзной идеологии.

Председатель ФПРК выделил четыре направления – обучение профактива, имиджевое позиционирование, гендерную и молодежную политику.

Особое внимание Сатыбалы Даулеталин призвал уделить и развитию профсоюзной гендерной политики и продвижению молодежного актива профсоюзов.



Резюмируя свое выступление, Сатыбалды Даулеталин поставил перед профсоюзным сообществом ряд основных задачах на 2023 год.

"В этом году мы должны начать работу над проектом нового Генерального соглашения на 2024-2026 годы. В рамках Года безопасного труда обеспечить реализацию Плана действий по обеспечению безопасного труда в Республике Казахстан до 2025 года, и дальнейшее внедрение на предприятиях проекта "Народный контроль" и присоединение к Концепции нулевого травматизма "Vision Zero". Профсоюзы должны принять непосредственное участие в электоральной кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, чтобы получить в палате профсоюзное представительство и лоббировать интересы Человека труда", - поручил Глава ФПРК.

Члены Генерального совета единогласно приняли Концепцию профсоюзного обучения, направленную на повышение эффективности системы повышения квалификации профсоюзных кадров.

Также был утвержден бюджет Федерации на 2023 год и, согласно Устава ФПРК, одобрена ротация членов Генерального Совета и Исполнительного комитета ФПРК.

Завершая работу Генерального совета, председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан подчеркнул, что все успехи, достигнутые в прошлом году стали результатом сплоченной работы всех членских организаций ФПРК.