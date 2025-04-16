2024 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений в Европе

Европа,Экология
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Больше всего пострадали жители Германии, Польши, Венгрии, Румынии и Италии

Фото: скриншот видео / 24.kz

Для Европы 2024 год признан самым тёплым за всю историю наблюдений. Средняя температура в прошлом году была на 1,6 градуса выше средних значений. Об этом сообщили учёные климатического центра «Коперник», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Последствия аномальной жары ощутила половина Старого света. Больше всего пострадали жители Германии, Польши, Венгрии, Румынии и Италии. В этих странах чаще всего происходили наводнения, засухи, штормы и лесные пожары.

По оценкам экспертов, ущерб от стихийных бедствий превысил 18 миллиардов евро.

Эксперты отмечают, что страны Европы теплеют быстрее всего из-за феномена Эль-Ниньо. Если тенденция сохранится, ежегодно от жары будут погибать до 30 тысяч человек.

 

#рекорд #тепло #Европа #жара

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