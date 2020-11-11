22-летний парень разбился на угнанном авто в Акмолинской области

Происшествия
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В Акмолинской области 22-летний парень скончался, попав в ДТП на угнанном автомобиле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.   

Сообщается, что в Бурабайский РОП обратился 48-летний житель села Карабауыр с заявлением о том, что в ночь на 9 ноября неизвестным лицом был угнан его автомобиль марки Volkswagen Golf 3.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 22-летний житель этого же села, который, выехав на угнанном автомобиле в направлении села Аблайхан, на автодороге сообщением Дорофеевка – Зеленый Бор не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП стражи порядка начали досудебное производство", – говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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