22-летний парень разбился на угнанном авто в Акмолинской области

В Акмолинской области 22-летний парень скончался, попав в ДТП на угнанном автомобиле, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Департамент полиции региона.
Сообщается, что в Бурабайский РОП обратился 48-летний житель села Карабауыр с заявлением о том, что в ночь на 9 ноября неизвестным лицом был угнан его автомобиль марки Volkswagen Golf 3.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 22-летний житель этого же села, который, выехав на угнанном автомобиле в направлении села Аблайхан, на автодороге сообщением Дорофеевка – Зеленый Бор не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП стражи порядка начали досудебное производство", – говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.