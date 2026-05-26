Преступную схему в сфере госзакупок раскрыли в Алматы

Закон и Порядок

В состав группы входило 11 человек, также установлены посредники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу

По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.

В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках. Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.

В состав группы входило 11 человек. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ.

Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денег. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.

В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.

Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд, добавили в АФМ.

 

#госзакупки #хищения

