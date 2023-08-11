26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге

Прокуратура Туркестанской области выявила нарушения прав инвалидов и необоснованные постановки их на учет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа.

Фото: пресс-служба Жамбылской транспортной прокуратуры

Установлено, что из 97 тысяч зарегистрированных в Туркестанской области инвалидов 26 тысяч являются умершими или переехавшими в другие регионы. Таким образом, фактически в области проживает 71 тысяча инвалидов.

Между тем эта искаженная статистика использовалась при планировании бюджетных денег и формировании различных мероприятий. На сегодня прокуроры привели цифры в соответствие.

Также надзорный орган выявил незаконную выдачу людям с ограниченными возможностями водительских удостоверений и справок об инвалидности, неправильное исчисление налогов, формальное трудоустройство лиц с инвалидностью и отсутствие доступа для них в 112 социальных объектах.

По итогам проверок внесено 46 актов прокурорского надзора, 113 должностных лиц привлекли к ответственности, защищены права около 10 тысяч инвалидов, в доход государства взыскали 5,4 млн тенге.