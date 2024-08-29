29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний

За годы независимости Казахстан утвердился как один из мировых лидеров движения за ядерное разоружение и нераспространение

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Это решение Казахстана запустило мировой тренд – в последующие годы испытания прекратились на ядерных полигонах в различных частях мира (Китай, Россия, США, Франция), а в 1996 году был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Сегодня Казахстан по праву признается одним из лидеров мирового движения за ядерное разоружение и нераспространение. Наша страна твердо обозначила свою позицию по этому вопросу еще на заре независимости, когда не только закрыла СИЯП, но и отказалась от ядерного оружия

Добровольно отказавшись от статуса ядерной державы (а арсенал нам «в наследство» достался очень внушительный, четвертый по мощности в мире), Казахстан приобрел гораздо более ценный актив – репутацию мирной державы, международный авторитет и доверие (в том числе со стороны инвесторов). Все это помогло только обретшей суверенитет республике уверенно встать на ноги, начать постепенный подъем ключевых секторов экономики, укрепить позиции на мировой арене.

Выбранного курса Казахстан последовательно придерживается все эти годы. Наша страна является участницей всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерного разо­ружения, нераспространения и мирного использования атомной энергии. В 2006 году именно в Казахстане, в Семее, был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Мы одними из первых ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который устанавливает международно-правовой запрет на ядерное оружие, объявляет его вне закона.

Выступая за полное ядерное разоружение и нераспространие, за прекращение ядерных испытаний, Казахстан в то же время деятельно поддерживает развитие мирного атома, включая ядерную энергетику и производство ядерного топлива.

Еще в 2010 году наша страна заявила о готовности разместить на своей территории Банк низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ – уникальный проект, который предоставляет странам – членам структуры, развивающим атомную энергетику, надежный и гарантированный доступ к запасам ядерного топ­лива.

Банк разместился на базе Ульбинского металлургического завода пять лет назад. Он стал еще одним важным вкладом Казахстана в укрепление режима ядерного нераспространения на глобальном уровне, поскольку создание БНОУ позволяет избежать распространения чувствительных ядерных технологий.

В течение 30 с лишним лет наша страна регулярно выступает с важными общественными и политическими инициативами, нацеленными на построение мира, свободного от ядерного оружия. Впервые выступая в качестве Главы государства на 74-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН в 2019 году, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ядерное разоружение стало важной частью внешней политики Казахстана,­ и мы продолжим бороться за мир, свободный от ядерного оружия.

Тогда же Президент подчерк­нул, что перед международным сообществом стоит чрезвычайно сложная задача по разработке новых механизмов и подходов в области обеспечения разоружения и нераспространения, особенно в условиях усиления напряжения в отношениях между ядерными державами. В последующие годы, увы, поднятый вопрос приобрел еще большую остроту. События в мире привели к тому, что об угрозе применения ядерного оружия заговорили как о вполне реальной перспективе.

«Логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В связи с этим Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нерас­пространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности», – подчерк­нул Президент Касым-Жомарт Токаев,­ выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году.

В 2024 году исполняется 30 лет с момента присоединения Казахстана к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Вступивший в силу в 1970 году, ДНЯО является основополагающим международным документом, направленным на предотвращение распространения ядерного оружия, содействие ядерному разоружению и продвижение мирного использования ядерной энергии. Для оценки выполнения договора и определения направлений дальнейшей работы по достижению его целей каждые пять лет проводятся обзорные конференции ДНЯО (следующая, 11-я по счету, пройдет в 2026 году в Нью-Йорке). В период между ними проходят сессии Подготовительного комитета – в 2024 году данное мероприятие впервые прошло под председательством Казахстана.

Вторая сессия Подготовительного комитета к одиннадцатой Обзорной конференции по ДНЯО проходила в Женеве с 22 июля по 2 августа под председательством первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Акана Рахметуллина. На итоги мероприятия серьезно повлияла сложившаяся сложная геополитическая ситуация в мире, разобщенность государств в подходах к решению ключевых вопросов.

«Как правило, Подготовительный комитет должен предложить какую-то итоговую сумму рекомендаций, которые могут быть переданы в следующий комитет и в итоге – на обзорную конференцию. Но вот в прошлом году, к сожалению, стороны не смогли принять никакой документ, никакие рекомендации в силу политических противоречий. В этом году мы не приняли итоговый документ, но смогли принять рабочий документ председателя, который является компиляцией всех позиций, всех приоритетов, всех ожиданий стран – членов Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Акан Рахметуллин в интервью Службе новостей ООН по итогам сессии.

Как отмечают в МИД РК, успешное председательство нашей страны на площадке ДНЯО повысило авторитет казахской дипломатии и укрепило внешнеполитическую репутацию Казахстана в качестве средней державы, а также подтвердило статус республики как нейт­рального и сбалансированного актора международной политики.

Итоги казахстанского председательства ознаменовали возврат к позитивной переговорной динамике на важнейшей площадке в сфере ядерного разоружения и нераспространения, заложив конструктивную основу для финального третьего Подготовительного комитета, который состоится в Нью-Йорке в апреле-мае 2025 года под председательством Ганы.