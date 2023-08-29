29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших

Фото: Kazpravda.kz

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (Конституционный закон о выборах) выборы депутатов маслихатов вместо выбывших (довыборы) проводятся одновременно в последнее воскресенье марта и (или) последнее воскресенье октября, говорится в сообщении ЦИК.

С учетом образовавшихся вакансий на 29 октября 2023 года в 11 регионах республики - областях Абай, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысу, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Алматы, соответствующими территориальными избирательными комиссиями назначены выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе.

Всего будут избраны 2 депутата областных, 7 депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов.

В соответствии с Конституционным законом о выборах выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам производится политическими партиями, общественными объединениями, а также их структурными подразделениями (филиалами и представительствами) в случае, если соответствующее полномочие предусмотрено в уставе и гражданами - путем самовыдвижения.

Для избрания депутатом маслихата гражданин должен удовлетворять требованиям, установленным пунктом 3 статьи 86 Конституции, а также обладать избирательным правом в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Конституции и Конституционным законом о выборах.

Таким образом, депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших будет проходить с 30 августа до 18.00 час. 28 сентября. Завершится регистрация кандидатов 3 октября в 18.00 час.

Согласно избирательному законодательству Республики Казахстан соответствующие территориальные избирательные комиссии назначают выборы депутатов маслихатов по избирательным округам вместо выбывших, руководят деятельностью окружных и участковых избирательных комиссий, оповещают избирателей о местах нахождения избирательных комиссий, организуют и обеспечивают проведение выборов депутатов маслихатов.

Окружные избирательные комиссии обеспечивают организацию и проведение выборов депутатов маслихатов по одномандатным территориальным избирательным округам.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляет методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах. При этом на своем интернет-ресурсе будет предоставлять обобщенную информацию по выборам депутатов вместо выбывших по 21 избирательному округу в 11 регионах:

1. Область Абай

2. Актюбинская область

3. Алматинская область

4. Город Алматы

5. Восточно-Казахстанская область

6. Жамбылская область

7. Область Жетысу

8. Карагандинская область

9. Мангистауская область

10. Павлодарская область

11. Северо-Казахстанская область