«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе

Общество
В честь 30-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан стартовала социальная акция «30 добрых дел»

Фото: телеграм-канал МЧС РК

В Восточно-Казахстанской области спасатели и пилоты АО «Казавиаспас» МЧС РК исполнили мечту детей из детского дома и многодетных семей, пригласив их на учебно-тренировочный полёт на вертолёте Ми-8, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Для ребят это стало настоящим событием: они впервые поднялись в небо на борту спасательного воздушного судна, пообщались с экипажем и узнали о том, как работает авиация МЧС в чрезвычайных ситуациях — от эвакуации людей и тушения природных пожаров до санитарных рейсов для транспортировки тяжелобольных граждан.

Генеральный директор АО «Казавиаспас» Алпамыс Камалов отметил, что профессия пилота-спасателя — это не только техническое мастерство, но и высокая миссия: спасать жизни и помогать людям в самые трудные минуты. «Подобные мероприятия показывают детям, насколько ответственна и значима работа спасателей, и вдохновляют новое поколение ценить труд тех, кто стоит на страже безопасности», — подчеркнул он.

Трогательным моментом встречи стало вручение рисунка, который юный участник акции Роман Цой подарил экипажу вертолёта. Этот жест стал символом благодарности за внимание и заботу, проявленные к детям.

Юбилей МЧС сопровождается не только добрыми делами, но и масштабными планами по укреплению системы гражданской защиты. В ближайшее время в 20 регионах страны будут созданы авиаотряды, что позволит сделать помощь спасателей ещё ближе к людям.

Акция «30 добрых дел» продолжается по всей стране, напоминая о главной миссии МЧС — служить людям, сохранять их жизнь и безопасность.

#дети #ВКО #акция #МЧС

