30 лет плодотворного сотрудничества

Главные вехи и итоги 30-летнего членства Казахстана в ООН, а также приоритеты и перспективы сотрудничества на современном этапе обсудили в Министерстве иностранных дел.

В столице отметили 30-летний юбилей вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций. К важной дате Министерство иностранных дел РК и Офис Постоянного координатора ООН организовали международную конференцию, участие в которой приняли главы дипломатических представительств и международных структур, аккредитованных в нашей стране, депутаты Парламента, представители государственных органов, видные дипломаты.

– Ровно 30 лет назад, 2 марта 1992 года, страна получила право называться полноправным членом ООН. Это стало свидетельством нашего суверенитета и непоколебимой приверженности Казахстана идеалам глобального мира и безопас­ности, развития и прав человека – трем основным столпам ООН. Все эти годы республика руководствовалась идеалами и принципами Устава ООН, поддерживала ООН в деле укрепления мира и развития диалога, – отметил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, открывая встречу.

Дипломат отметил, что 30 лет членства Казахстана в ООН ознаменованы такими важными инициативами, как создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, созыв и дальнейшее продвижение СВМДА, мирные переговоры в рамках Астанинского процесса по Сирии, поощрение межцивилизационного и межконфессионального диалога.

– Эти и другие инициативы снискали нам широкое признание на мировой арене как государства со взвешенным и конструктивным подходом к решению мировых и региональных проблем. Избрание Казахстана в Совет Безопасности ООН на период 2017–2018 годов служит признанием нашего вклада в поддержание международного мира и безопасности, – отметил вице-министр.

Он также остановился на приоритетах Казахстана в рамках сотрудничества с ООН.

– Казахстан полон решимости и дальше укреплять взаимодействие с ООН в деле поддержания мира и безопасности, продвижения устойчивого развития и поощрения прав человека в регионе и за его пределами, чтобы построить более справедливый, устойчивый и гуманный мир, – отметил Акан Рахметуллин.

Председатель Комитета по меж­дународным делам, обороне и безо­пасности Мажилиса Парламен­та Айгуль Куспан отметила тесное взаимодействие Казахстана и ООН по самым разным направлениям сотрудничества, особо подчеркнув Повестку дня ООН в Целях устойчивого развития до 2030 года, реализация которой является важной задачей как для Правительства, так и для Парламента страны.

– В настоящее время ЦУР уже на 80% интегрированы в программ­ные документы стратегического развития нашей страны, – рассказала Айгуль Куспан.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори на конференции зачитала специальное обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю 30-летия вступления нашей страны в организацию.

«За последние три десятилетия мы сформировали близкое партнерство в обеспечении мира, стабильности и социального прогресса в регионе и в мире. Казахстан всегда являлся важным приверженцем многосторонних подходов, продвижения Целей устойчивого развития и противодействия глобальным вызовам», – подчеркнул Генсек ООН. Он также поблагодарил Казахстан за поддержку организации на протяжении всех 30 лет и отметил, что ООН рассчитывает на дальнейшее укрепление связей с нашей страной.

В свою очередь глава представительства ООН в РК отметила, что стратегическое партнерство организации с Правительством Казахстана крепнет и развивается. В РК работают 27 агентств ООН, за прошедшие годы было совместно реализовано более 400 различных программ и проектов.

– Ближайшие годы будут определяться важными контекстуальными изменениями для партнерства ООН – Казахстан, чтобы поднять взаимодействие с Правительством и другими заинтересованными сторонами на новый этап стратегической важности на внутреннем, региональном и международном уровнях. Мы поддерживаем возобновленные усилия Правительства в соответствии с концепцией «слышащего государства». Сейчас самое время восстановить доверие, сформулировать новый общественный договор и укрепить всеобъемлющее видение прав человека и гендерного равенства, – отметила Микаэла Фриберг-Стори.

Первый Постоянный представитель РК при ООН Акмарал Арыстанбекова поделилась воспоминаниями о процессе вступления РК в ООН, подчеркнув, что как новое независимое государство Казахстан с самого начала своего членства в ООН занял активную позицию в этой всемирной «семье народов».

Своими оценками опыта сотрудничества Казахстана и ООН поделились видные казахстанские дипломаты, занимавшие пост Постоянного представителя РК при ООН Мадина Джарбусынова и Бырганым Айтимова. Также на конференции выступил исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.