Молодежный форум пройдет в Астане в честь 30-летия АНК

14 февраля в Астане в Президентском центре состоится Молодежный форум «Адал адам – адал еңбек», посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана

Целью форума является популяризация образа человека труда и продвижение принципов уважения к труду через мотивационные встречи с известными профессионалами в разных отраслях.

В мероприятии примут участие заместитель председателя АНК – заведующий секретариатом АНК Марат Азильханов, министр просвещения Гани Бейсембаев, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, директор Президентского центра Бакытжан Темирболат, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, Герои труда Казахстана, представители региональных этнокультурных объединений, региональных РОО «Ассамблея жастары», СМИ.

В ходе форума будут проведены две панельные секции «Герои труда – преемственность поколений» и «Человек труда – пример успешной личности», в рамках которых участники расскажут о своих личных примерах трудовой деятельности, проявлении общечеловеческих ценностей идеи «Адал Азамат».

Организаторы форума: Президентский центр Республики Казахстан, Ассамблея народа Казахстана, РОО «Ассамблея жастары».