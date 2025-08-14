Дело «самого тяжелого заключенного в стране» вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

29-летний мужчина, который весит почти 300 килограммов, был переведен в госпиталь, потому что его кровать находилась под угрозой обрушения, и он получает дополнительный уход.

«Он обходится в 10 раз дороже, чем «нормальный» заключенный», - пояснили изданию Kronen Zeitung в администрации следственного изолятора.

Мужчина уже две недели находится в следственном изоляторе за незаконный оборот наркотиков. Во время обыска в его доме в Вене полиция обнаружила целый склад наркотиков, в том числе 45 килограммов каннабиса, 4 килограмма тяжелых наркотиков и более двух тысяч запрещенных таблеток.

Заключенный, чье имя не разглашается, содержался в изоляторе Йозефштадт в Вене. Однако его кровать могла рухнуть в любой момент, поэтому, сначала его перевели в особо охраняемое отделение больницы, а затем в другую тюрьму.

«Однако его содержание под наблюдением двух агентов не было вариантом из-за высокой стоимости», - сообщили в учреждении.

289-килограммовый мужчина в настоящее время находится в заключении в тюрьме Корнойбурга, города, расположенного примерно в 15 километрах к северу от Вены. У этого тучного преступника есть сверхпрочная, специально сваренная для него кровать. Он также получает специализированную помощь 24 часа в сутки, предоставляемую приглашенными медсестрами.

Судебные источники указывают, что стоимость ухода за задержанным может достигать 1 800 евро в день, по сравнению с примерно 180 евро для "обычного" преступника. Кроме того, поскольку специализированный транспорт для тяжеловеса обходится в 5 тысяч евро за поездку, допросы подозреваемого проходят исключительно по видеосвязи.