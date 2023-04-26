300 тысяч новых мест в детсадах обещает создать Минпросвещения Казахстана

Вопросы развития человеческого капитала обсудили на заседании Совета отечественных предпринимателей при Правительстве РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в рамках данного направления запланированы меры по открытию 300 тыс. новых мест в детских садах, созданию кадрового резерва – 1000 лидеров изменений в системе образования, открытию 7 тыс. предметных кабинетов в школах, строительству 100 объектов дополнительного образования, увеличению госзаказа в колледжах до 150 тыс. мест, созданию 100 бизнес-инкубаторов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проводимой работе по обновлению образовательных программ вузов, формированию карт региональной потребности в кадрах, коммерциализации результатов научной деятельности. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию Национальной системы квалификации.

«В ходе заседания участники подробно обсудили вопросы подготовки кадров для отраслей экономики, трудоустройства выпускников, дуального обучения, разработки профессиональных стандартов, финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), налогового стимулирования, развития частных школ и дошкольных организаций образования, инженерной деятельности и ряд других», – сообщает пресс-служба Правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что подготовка специалистов для нужд экономики является одной из приоритетных задач Правительства. В этой связи необходимо продолжать работу по совершенствованию и улучшению системы образования с ориентиром на реальную потребность экономики при активном участии граждан и бизнеса.

«Нужно уделять большое внимание изучению рынка труда и прогнозированию, какие кадры понадобятся экономике через 5-7 лет, чтобы заранее предусматривать образовательные гранты и другие меры развития. Причем это касается не только высшего образования, но и колледжей и других организаций образования. Учебные программы должны соответствовать потребностям рынка», – сказал Алихан Смаилов.

По итогам заседания премьер-министр дал поручение министерствам просвещения, науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения учесть в работе все озвученные предложения бизнеса и совместно с бизнес-сообществом найти пути решения поднятых проблемных вопросов.