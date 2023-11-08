48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz

В центральную районную больницу Байзакского района поступили пациенты с отравлением. По предварительным данным, все пострадавшие отравились в школьной столовой во время обеда. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Отмечается, что первый пациент поступил в 12.40.

По данным ведомства, общее количество обратившихся в приемное отделение центральной районной больницы - 48, из них 35 госпитализированы, среди которых 2 - взрослые. Основной контингент поступивших в больницу составляют дети (школьники) в возрасте 7-10 лет.

"Всем пострадавшим был поставлен диагноз острое пищевое отравление. В целом общее состояние госпитализированных - умеренно стабильное и удовлетворительное. Все диагностические и лечебные мероприятия проводились под контролем инфекционистов, педиатров, токсикологов, реаниматологов - анестезиологов и других главных областных специалистов. Оказывается соответствующая медицинская помощь. Организовано 16 мобильных групп в составе врачей общей практики, педиатров, участковых медсестер, проведено 205 подворовых обходов. Состояние детей при осмотре удовлетворительное, жалоб нет", - сообщили в Управздраве.

По данным пресс-службы, мобильная бригада в составе районного врача, медсестры и педиатра больницы выезжала на дом к детям, не направленным в больницу, и проводила медицинский осмотр. Всего было посещено 205 домов и проверено состояние и здоровье всех детей.

"Наблюдение за детьми в районе будет продолжаться всю ночь. Все лечебные мероприятия были согласованы с главным инфекционистом Республики Казахстан. Ситуация стабильная и находится на контроле министерства здравоохранения РК, акимата Жамбылской области и областного управления здравоохранения области", - добавили в управлении.

Фото пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области