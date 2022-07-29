Фото: Kazpravda.kz
Общество
3,5 тыс. мужчин вышли в декретные отпуска в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Генеральный директор «Государственного фонда социального страхования» Нурсулу Кемел ответила на вопрос, могут ли мать и отец одновременно уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком до года в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Нурсулу Кемел сообщила, что в прошлом году 385 тыс. гражданам было назначено пособие по уходу за ребенком до года.

«Из них около 3,5 тыс. - мужчины, которые решили заниматься уходом за ребенком до года и лишились в этой связи доходов, так как на работе взяли декретный отпуск. Мы таким мужчинам никаких запретов не устанавливаем, но в целом выплату по уходу за ребенком может получать только один из родителей», - сказала спикер.

При этом он должен быть активным участником Фонда соцстрахования, то есть, быть официально трудоустроенным, и за него работодатель должен делать соцотчисления в Фонд.

«Пособие по уходу за ребенком до года выплачивается участнику обязательного социального страхования, и тому родителю, который будет заниматься уходом за ребенком до года. То есть, заявление на получение такого пособия могут подать либо мать, либо отец ребенка. Но такое пособие выплачивается только тому родителю, который потерял доход в связи с уходом за ребенком до года», - разъяснила Нурсулу Кемел.

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