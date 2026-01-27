36 атлетов представят Казахстан на зимней Олимпиаде в Италии

Спорт,Олимпиада
126
Дана Аменова
специальный корреспондент

Средний возраст национальной команды составляет 25 лет 

Фото: пресс-служба Минтуризма

До старта зимних Олимпийских игр в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо осталось 10 дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По информации министерства, на главных стартах четырёхлетия национальная сборная РК выступит в 10 видах спорта. Всего честь страны будут защищать 36 спортсменов, в том числе 18 мужчин и 18 женщин.

Средний возраст национальной команды составляет 25 лет. Самым молодым спортсменом сборной является представитель фристайл-акробатики Аслан Асылхан – ему 17 лет. Самым опытным и возрастным спортсменом команды стал шорт-трекист Абзал Ажгалиев, которому 33 года.

Одной из самых титулованных спортсменок сборной является фристайл-могулистка Юлия Галышева – бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, а также участница Олимпиад 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

#олимпиада #сборная #атлеты

