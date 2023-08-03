39-летнего жителя Уральска подозревают в убийстве матери

Предположительно конфликт между сыном и матерью произошел на бытовой почве.

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3 августа около 12:56 в дежурную часть ДП ЗКО поступило сообщение о том, что в доме по улице Школьная открыта входная дверь и лежит женщина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram канал Polisia.kz.

Сотрудники полиции обнаружили труп 60-летней хозяйки дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" задержан подозреваемый, 1984 года рождения.

"Мужчина является сыном потерпевшей и состоит на учете в психоневрологическом учреждении. Предположительно конфликт между сыном и матерью произошел на бытовой почве", – говорится в сообщении.

По информации полицейских, подозреваемый помещен в ИВС. Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК.