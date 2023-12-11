39 млн тенге друзей проиграл на ставках житель Семея

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На 39 млн тенге обманул друзей мужчина в области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: Kazpravda.kz

34-летний житель Семея просил своих знакомых помочь ему с деньгами для якобы восстановления в спортивной организации, где он ранее показывал отличные результаты.

Многие знакомые, доверившись мошеннику, оформляли на свое имя кредиты. Однако позже стало известно, что псевдоспортсмен растрачивал деньги друзей на ставках.

Обман раскрывался, когда потерпевшие узнавали о пристрастии своего знакомого.

В полицию обратились 19 человек, потерявших почти 39 млн тенге.

По всем фактам начато досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Напомним, проигравший 3,8 млн тенге лудоман из Шымкента ограбил на 4 млн тенге игровой клуб. 

#полиция #область Абай #Семей #мошенничество #лудомания #игры

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